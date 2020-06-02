Во Владимирской области за сутки подтверждена смерть от коронавируса еще трех человек

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:08:33+03:00

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По данным оперативного штаба по предотвращению коронавирусной инфекции, на 2 мая 2020 года во Владимирской области от коронавируса скончались 24 человека. За сутки подтверждено 3 новых случая смерти. Это не значит, что три человека за сутки действительно скончались. Диагноз "смерть от коронавируса" ставится с большим запозданием, иногда на несколько недель, так как по регламенту Минздрава для такого заключения недостаточно самого факта подтвержденного положительного анализа на COVID-19. Нужно еще гистологическое исследование, которое делается довольно долго.

То же самое относится и к данным по выздоровевшим - они обновляются с большим запозданием по отношению к реальной ситуации, так как нужно несколько отрицательных анализов на COVID-19, взятых с определенным промежутком времени, чтобы человек был признан здоровым. Ждать результатов этих анализов тоже приходится больше недели.

Тем не менее, ситуация выглядит все более оптимистичной. На 2 мая 2020 года во Владимирской области 839 человек выздоровело от коронавируса, за последние сутки подтверждено 83 случая выздоровления. Это на треть больше, чем количество новых зараженных. Число пациентов, находящихся в активной фазе заболевания, во Владимирской области снижается.

ИСТОЧНИК KP.RU