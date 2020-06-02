Количество зараженных коронавирусом на 2 мая 2020: 62 новых случая

2 Июнь 2020 2020-06-02T09:47:59+03:00

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Роспотребнадзор обновил данные по числу заболевших коронавирусом. На 10.00 2 июня лабораторно подтверждено 62 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией

Лидером оказался Александровский район с 12 новыми случаями. Остальные больные распределились следующим образом:

- 11 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 10 сл. в о. Муром,

- 6 сл. в Вязниковском,

- по 4 сл. в г. Владимире, Ковровском, Кольчугинском и Судогодском районах,

- 3 сл. в Киржачском,

- по 2 сл. в Суздальском и Петушинском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2797 случаев заболевания (580 сл. в г. Владимире, 398 сл. в Гусь-Хрустальном, 382 сл. в Петушинском, 262 сл. в Александровском, 243 сл. о. Муром, 234 сл. в Ковровском, 113 сл. в Кольчугинском, 89 сл. в Собинском, 88 сл. в Судогодском, 74 сл. в Юрьев-Польском, 72 сл. в Киржачском, 72 сл. в Вязниках, 49 сл. в Меленковском, 47 сл. в Суздальском, 43 сл. в Камешковском, 25 сл. в г. Радужном, 15 сл. в Селивановском, 11 сл. в Гороховецком).

ИСТОЧНИК KP.RU