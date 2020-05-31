2020-05-31T17:56:12+03:00
Общество

Центр Владимира превратится в единую охранную зону

Ее площадь составит около пятидесяти квадратных километров
Ирина Мальцева
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Комиссии по осуществлению градостроительной деятельности в зонах охраны объектов культурного наследия и исторических поселениях Владимирской области рассмотрели проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Владимира. Войти в эту зону должен не только исторический центр, но и прилегающие к нему районы: территория от улицы Диктора Левитана на западе до Князь-Владимирского кладбища на востоке; от улиц Мира и Михайловской на севере до Загородного парка на юге. В общей сложности охранная зона займет около пятидесяти квадратных километров. Кроме создания единой охранной зоны, комиссия планирует уделить особое внимание градостроительной охране исторического центра города, строгому контролю над повышением высотных регламентов при строительстве на территориях, окружающих памятники истории и культуры города. Также создана рабочая группа, включающая архитекторов и экспертов в сфере культурного наследия, для изучения проблемных мест в областной столице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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