В Коврове детские площадки оказались небезопасными

31 Май 2020 2020-05-31T16:08:50+03:00

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Детские площадки во дворах Коврова проверили в преддверии летних каникул. Прокуратура обнаружила, что горки и качели небезопасны для детей и зафиксировала тридцать два нарушения. Самые распространенные нарушения – отсутствие бортиков на горках, отсутствие ограничителей у качелей, которые не дают сделать полный оборот «солнышко», у качалок не работает механизм, который должен предупреждать резкие толчки. Также на поверхности горок обнаружены трещины и отверстия, металлические и бетонные выступы из земли, острые кромки, из-за которых могут пострадать дети. Прокуратурой управляющим организациям внесено восемь представлений, нарушения должны устранить.

ИСТОЧНИК KP.RU