2020-05-31T14:23:43+03:00
Происшествия

Владимирец подорвал гостей гранатой

Ему грозит до семи лет лишения свободы
Ирина Мальцева
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Праздник, закончившийся трагедией, произошел во Владимире 1 января прошлого года. Сорокалетний горожанин принимал у себя в квартире гостей. Но поссорившись с одной из пришедших женщин, он решил отомстить знакомой. Мужчина достал из коробки в прихожей пиротехническое средство спецтехники «Заря-2», которое раньше купил в Москве и которое применяется только при проведении специальных операций по захвату преступников, пресечении массовых беспорядков на открытой местности, выдернул чеку и бросил на пол в кухню, где находились все гости, а потом убежал. В результате взрыва гранаты всем гостям, находившимся в квартире, причинены множественные осколочные раны мягких тканей головы, шеи, грудной клетки и рук, контузии глаз, закрытые черепно-мозговые травмы с сотрясением головного мозга, баротравмы и другие телесные повреждения. Рассматривать дело в отношении владимирца предстоит Ленинскому районному суду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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