В нацпарке «Мещера» неизвестный оставил опасные ловушки

31 Май 2020 2020-05-31T14:11:22+03:00

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В национальном парке «Мещера» трижды за последний месяц обнаружили опасные ловушки – неизвестные закапывали в землю заостренные прутья арматуры с приваренной перекладиной. Первый раз на эти ловушки сотрудники нацпарка наткнулись 14 мая в 143 квартале Уршельского участкового лесничества на территории Гусь-Хрустального района. В результате у машины оказались проколоты колеса, старший патрульной группы госинспекторов наступил на эти штыри и сильно повредил ногу, сейчас он лечится. С такими же ловушками сотрудники столкнулись еще дважды и оба раза в этом же лесничестве: 23 мая – в том же квартале, 27 мая – в 90 квартале. В результате оказалось проколото шесть колес. Как сообщили в пресс-службе нацпарка, руководство «Мещеры» подозревает, что в случившемся замешан житель одной из деревень, расположенных на особо охраняемой природной территории. Его не раз штрафовали за охоту и другие нарушения на территории нацпарка. Кроме того, как сообщают на официальном сайте нацпарка «Мещера», он публично заявил о желании сбить снегоходом одного из госинспекторов пака. А в период самоизоляции он просил у руководства парка разрешение проехать по его территории на квадроцикле, но ему отказали. Сейчас сотрудники парка обратились в полицию, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU