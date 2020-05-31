2020-05-31T14:11:22+03:00
Происшествия

В нацпарке «Мещера» неизвестный оставил опасные ловушки

Руководство особо охраняемой природной территории подозревает местного браконьера
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

В национальном парке «Мещера» трижды за последний месяц обнаружили опасные ловушки – неизвестные закапывали в землю заостренные прутья арматуры с приваренной перекладиной. Первый раз на эти ловушки сотрудники нацпарка наткнулись 14 мая в 143 квартале Уршельского участкового лесничества на территории Гусь-Хрустального района. В результате у машины оказались проколоты колеса, старший патрульной группы госинспекторов наступил на эти штыри и сильно повредил ногу, сейчас он лечится. С такими же ловушками сотрудники столкнулись еще дважды и оба раза в этом же лесничестве: 23 мая – в том же квартале, 27 мая – в 90 квартале. В результате оказалось проколото шесть колес. Как сообщили в пресс-службе нацпарка, руководство «Мещеры» подозревает, что в случившемся замешан житель одной из деревень, расположенных на особо охраняемой природной территории. Его не раз штрафовали за охоту и другие нарушения на территории нацпарка. Кроме того, как сообщают на официальном сайте нацпарка «Мещера», он публично заявил о желании сбить снегоходом одного из госинспекторов пака. А в период самоизоляции он просил у руководства парка разрешение проехать по его территории на квадроцикле, но ему отказали. Сейчас сотрудники парка обратились в полицию, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Коврове детские площадки оказались небезопасными
Владимирец подорвал гостей гранатой
В нацпарке «Мещера» неизвестный оставил опасные ловушки
В Коврове эвакуировали пятьдесят человек из-за пожара в пустой квартире
В Вязниковском районе утонул школьник
Во Владимирской области за сутки подтвердили еще 59 случаев заболевания Covid – 19
В Вязниках полыхающий частный дом тушили 13 человек: погибла женщина
МЧС предупреждает о грозе и порывистом ветре во Владимирской области
20-летняя жительница Петушков украла деньги с чужой карты
Во Владимирской области открываются магазины
Владимирские почтальоны бесплатно доставят жителям продукты и товары на дом
Во Владимирской области ищут пропавшего 52-летнего мужчину
Во Владимир прибыл десант московских медиков
За сутки во Владимирской области от коронавируса выздоровели 118 человек
Пострадавшего в аварии в Сенинских двориках вырезали из покореженной машины
Во Владимирской области подтвердили еще 63 случая заболевания Covid - 19
Владимирцы напишут общегородской диктант онлайн
В первом квартале этого года Областная станция переливания крови заготовила 3800 тысяч литров крови
В центре Владимира высадили тую и можжевельник
Во Владимире увеличено число маршрутов, на которых действуют безлимитные транспортные карты
В Гусь-Хрустальном внимательная соседка помогла поймать воров