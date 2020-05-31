2020-05-31T11:33:09+03:00
Происшествия

В Коврвое эвакуировали пятьдесят человек из-за пожара в пустой квартире

Спасать людей пришлось ночью
Ирина Мальцева
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Пожар в квартире многоэтажки на улице Островского в Коврове вспыхнул около четырех утра 31 мая, в 03:38 об этом сообщили спасателям, которые немедленно отправились на место происшествия. Как оказалось, горит квартира на четвертом этаже, выгорело отделка и имущество на площади 21 квадратный метр. Пожарные разделились: часть боролась с огнем, а часть выводила из задымленного подъезда жителей верхних этажей – пятьдесят человек, в том числе пятерых детей. Погибших и пострадавших на пожаре, к счастью, не было, а хозяев горевшей квартиры просто не оказалось дома. Сейчас выясняются причины пожара. По предварительной версии, пламя могло вспыхнуть из-за неисправности электрооборудования. Впрочем, дознаватели не исключают, что пожар мог возникнуть и из-за неосторожности при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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