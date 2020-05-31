2020-05-31T10:15:52+03:00
Происшествия

В Вязниковском районе утонул школьник

Восьмилетний мальчик пошел купаться с друзьями
Ирина Мальцева
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Трагедия произошла 30 мая на водоеме в районе реки Суворошь в муниципальном образовании «Паустовское». Как рассказывают местные жители, школьник, закончивший второй класс, с ребятами отправился к воде в жаркий день, взрослых с детьми не было. Напомним, официально купальный сезон еще не открыт, а водоем не приспособлен для купания: рельеф дна неравномерный, много ям. Еще не прогревшаяся вода тоже могла стать причиной беды. В этом году это не первый несчастный случай на воде: в пруду у поселка Лосево утонул сорокапятилетний местный житель, еще одного тонувшего спасатели вытащили из Клязьмы, а в Петушках недавно из пруда Таракашка спасли тонущего пенсионера. Кстати, за купание до начала купального сезона владимирцев могут оштрафовать. Сумма штрафа – от 800 до четырех тысяч рублей для физических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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