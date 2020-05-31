2020-05-31T09:58:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Во Владимирской области за сутки подтвердили еще 59 случаев заболевания Covid – 19

Всего в регионе зарегистрировано 2676 случаев
Ирина Мальцева
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На территории Владимирской области на утро 31 мая за последние сутки лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Статистика заболевших распределилась таким образом: 20 случаев во Владимире, 9 случаев в Гусь-Хрустальном, 8 - в Юрьев-Польском, 6 - в Ковровском, 5 - в Меленковском, 4 - в Александровском, 4 - Селивановском, 3 - в Муромском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2676 случаев заболевания. Больше всего - 559 случаев - в областном центре, 380 человек заболело коронавирусом в Петушинском районек, 377 - в Гусь-Хрустальном, 246 - в Александровском, 227 - в Ковровском, 222 – в округе Муром, 109 - в Кольчугинском, 89 - в Собинском, 79 - в Судогодском, 74 - в Юрьев-Польском, 66 - в Киржачском, 66 - в Вязниках, 48 - в Меленковском, 43 - в Суздальском, 42 - в Камешковском, 24 - в г. Радужном, 14 - в Селивановском и 11 - в Гороховецком. Как сообщают в региональном Роспотребнадзоре, предприняты все необходимые меры, по определению круга лиц, с которыми они контактировали на территории области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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