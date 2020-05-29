Во Владимире увеличено число маршрутов, на которых действуют безлимитные транспортные карты

29 Май 2020 2020-05-29T16:52:24+03:00

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Во Владимире с 1 июня в перечень маршрутов, на которых действует безлимитная транспортная карта, включены маршруты еще двух перевозчиков. К маршрутам, включенным ранее, добавились ООО «ОКТО» - автобус №16С (маршрут «Ул. 3-я Кольцевая — мкр. Заклязьменский»), и ИП Михайлов, автобус №1С (маршрут «Ул. Элеваторная — мкр. Сельцо (сады)»), и автобус №17 (маршрут «Ул. Юго-Западная — завод «Точмаш»).

Таким образом, полный перечень маршрутов, на которых действует "гражданская" транспортная карта за 1500 рублей, такой:

«Владимирпассажиртранс» - автобусы №2, 4С, 10С и 24С,

«АДМ» - автобусы №6С, 7С, 9С, 12С, 11С, 13С, 14, 15, 20, 21С, 22, 22С, 25, 26, 27, 28, 32, 54, 55С, 56,

ООО «Виктория» - автобусы 5 и 36,

ООО «ОКТО» - автобус 16С,

ИП Михайлов А.Е. - автобусы 1С и 17.

Не действует безлимитный проездной на маршрутах перевозчиков ООО «ПОАТиС» (автобус 18С) и ИП Тимофеев А.В. (автобусы 3С, 23, 53).

Также сити-менеджер Андрей Шохин договорился с перевозчиками о продлении действия безлимитной транспортной карты, пополненной в апреле или мае, на июнь месяц, при условии, что по проездному совершено не более 10 поездок за все время.

ИСТОЧНИК KP.RU