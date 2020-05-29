С берегов Владимирских рек и озер вывезли 200 кубометров мусора

29 Май 2020 2020-05-29T15:11:52+03:00

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Оставленный людьми мусор на берегу рек, озер и прудов Владимирской области собирали всю весну. Уборка, проводившаяся в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология», не прекращалась даже в период самоизоляции, но чиновники, школьники, студенты и добровольцы работали с соблюдением требований – в масках, перчатках и на расстоянии. Несколько десятков грузовиков мусора вывезли с берегов озера Дичковское, реки Малый Киржач и Серая, у плотин на реках в селе Андреевское и деревне Крутец в Александровском районе, реки Мстерка, прудов в посёлке Степанцево и селе Эдон, у плотины на ручье в пойме реки Важель, у гидроузла на ручье Пенуха в посёлке Приозерный в Вязниковском районе, ручья Щурок в посёлке Великодворский Гусь-Хрусьтального района. В Коврове очистили озеро Старка и пляж в Комсомольском парке на реке Клязьма, в Меленковском районе - озеро Урваново, левый берег Оки и отдельные участки реки Унжа. В Муромском районе также очистили берега Оки, в Петушинском районе: - озера Грибовское, берег Клязьмы у деревни Крутово, и реки Киржач в поселке Городищи, в Судогодском районе убрались на берегах реки Судогда в поселке Муромцево, на Кирпичном и Картмазовском прудах в поселке Красный Богатырь, а в Юрьев-Польском районе на отдельных участковах рек Гза, Колокша, Сима, Симка и Яхрома.

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