В западных и центральных районах Владимирской области пройдет сильный дождь
По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днём 29 мая в западных и центральных районах области ожидается сильный дождь.
Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что такие неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС. А также в связи с нарушением работы дренажных систем и неисправностей ливневых стоков на территории региона может произойти подтопление пониженных участков местности.
Однако уже 30 мая погода наладится. Синоптики обещают сухую и даже жаркую погоду. Столбик термометра поднимется до +24, +25 градусов. А вот последний день весны и первый день лета не порадуют. Обещают +9, +12 и дождь.
ИСТОЧНИК KP.RU