2020-05-29T13:55:59+03:00
Происшествия

В западных и центральных районах Владимирской области пройдет сильный дождь

А 30 мая будет сухо и даже жарко
Виктория СУХОВА
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По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днём 29 мая в западных и центральных районах области ожидается сильный дождь.

Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что такие неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС. А также в связи с нарушением работы дренажных систем и неисправностей ливневых стоков на территории региона может произойти подтопление пониженных участков местности.

Однако уже 30 мая погода наладится. Синоптики обещают сухую и даже жаркую погоду. Столбик термометра поднимется до +24, +25 градусов. А вот последний день весны и первый день лета не порадуют. Обещают +9, +12 и дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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