Владимирцев дистанционно проконсультируют по вопросам табачной зависимости

29 Май 2020 2020-05-29T13:48:58+03:00

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Каждый год 31 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ее партнеры по всему миру отмечают Всемирный день без табака.

В преддверии Всемирного дня без табака специалисты психолого-социальной лаборатории Областного наркологического диспансера проведут для всех желающих бесплатные дистанционные консультации по вопросам табачной зависимости.

Телефоны «горячей линии» 8 (4922) 77-89-04 или 8 (902) 881-09-19. Линия работают с 29 мая по 2 июня (с 9 до 16.00, кроме выходных).

ИСТОЧНИК KP.RU