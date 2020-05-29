В Суздале отменили праздник народных ремесел
Его традиционно проводили на Троицу
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Ежегодно на Троицу в Суздале в Музее деревянного зодчества отмечают День народных ремёсел.
Со всего Владимирского края и из соседних областей съезжаются мастера народных промыслов – гончары и вышивальщицы, кузнецы и резчики по дереву, ткачи и художники.Они устраивают мастер-классы для всех желающих. Также проводится старинный обряд березка.
Однако сегодня стало известно о том, что из-за коронавируса Владимиро-Суздальский музей-заповедник решил не устраивать праздник в этом году.
ИСТОЧНИК KP.RU