В Суздале отменили праздник народных ремесел

29 Май 2020 2020-05-29T13:40:28+03:00

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Ежегодно на Троицу в Суздале в Музее деревянного зодчества отмечают День народных ремёсел.

Со всего Владимирского края и из соседних областей съезжаются мастера народных промыслов – гончары и вышивальщицы, кузнецы и резчики по дереву, ткачи и художники.Они устраивают мастер-классы для всех желающих. Также проводится старинный обряд березка.

Однако сегодня стало известно о том, что из-за коронавируса Владимиро-Суздальский музей-заповедник решил не устраивать праздник в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU