В Боголюбово сгорел заброшенный Дом культуры

29 Май 2020 2020-05-29T13:01:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Сообщение о пожаре в пустующем здании, а раньше – Боголюбовском доме культуры в ГУ МЧС по Владимирской области поступило 28 мая в 19:15. На улице Ленина в поселке пожарные выехали немедленно, а когда прибыли – обнаружили, что горит чердак и кровля здания, огонь охватил 150 квадратных метров. Потушить огонь удалось оперативно, для этого потребовались усилия семи сотрудников и четыре автоцистерны и автолестница. К счастью, погибших и пострадавших на пожаре нет, а его причины устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU