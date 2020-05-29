В Ковровском районе малыш поссорился с мамой и ушел из дома

29 Май 2020 2020-05-29T12:33:42+03:00

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Около семи вечера в жительница города Коврова Елена Попова, проезжая по дороге в Ковровском районе, заметила мальчика шести-семи лет, который шел по оживленной трассе один. Остановившись, коровчанка расспросила мальчика, как он сюда попал. Как объяснил сам мальчик, он поссорился с мамой и ушел из дома. Опасаясь за дошкольника, женщина вызвала полицию и дождавшись правоохранителей, передала им ребенка. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, но, как отмечают в УМВД России по Владимирской области, только Елена не пожалела своего времени и позаботилась о мальчике, возможно, предотвратив трагедию.

ИСТОЧНИК KP.RU