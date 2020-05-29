Житель Судогодского района привез наркотик в Радужный

29 Май 2020 2020-05-29T12:20:20+03:00

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Житель Судогодского района, которому исполнился двадцать один год, приехал в закрытый город Радужный 26 мая и в 17 квартале города Радужный, через тайник-закладку оставил синтетический наркотик массой 1,12 грамма, который должен был забрать заказчик. Молодого человека задержали полицейские, он арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотического средства или психотропного вещества в крупном размере. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, сейчас полицейские устанавливают каналы приобретения запрещенных веществ и выясняют, не причастен ли молодой человек к другим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU