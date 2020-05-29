Лауреаты конкурса "Педагог года" во Владимирской области получат губернаторские премии - от 23 до 40 тысяч рублей

29 Май 2020 2020-05-29T11:08:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Владимирской области наградили лауреатов и победителя конкурса "Педагог года-2020". Поздравление прошло в режиме онлайн, а вот премии будут выплачены в реальности - постановление о награждении подписал губернатор Владимир Сипягин. Победитель конкурса получит премию в размере 6 базовых должностных окладов - это около 40 тысяч рублей, лауреаты – в размере 3,5 базового должностного оклада, около 23000 рублей.

Победителем конкурса стал 26-летний учитель биологии Зареченской средней школы Собинского района Сергей Лялякин. Он будет представлять наш регион на заключительном этапе конкурса «Учитель года России-2020», который состоится осенью в Волгоградской области и в Москве.

Лауреатами XXIX регионального конкурса «Педагог года» стали педагог дополнительного образования Дома детского творчества города Коврова Елена Каширская, учитель иностранного языка Малыгинской СОШ Ковровского района Анна Климина, педагог-психолог детского сада № 7 «Колокольчик» Юрьев-Польского района Снежана Маркова, инструктор по физической культуре владимирского детского сада № 13 Ирина Папурина, учитель-логопед Центра развития ребёнка – детского сада № 109 города Владимира Юлия Поздеева и учитель географии школы № 8 областного центра Аксана Сазанова.

ИСТОЧНИК KP.RU