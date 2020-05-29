Во Владимире создана рабочая группа для решения спорных моментов ремонта железнодорожного вокзала

29 Май 2020 2020-05-29T10:59:14+03:00

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Во Владимире полным ходом идет ремонт железнодорожного вокзала, благо, количество пассажиров резко упало и работы никому не мешают. Вообще реновация вокзального комплекса должна была начаться еще в 2017 году, но из-за длительных согласований началась только в конце 2019-го. Уже выполнена существенная часть внутренних работ: заменены окна и двери, отремонтированы санитарные комнаты, смонтированы информационные электронные табло. Впереди ремонт залов ожидания и установка лифта для маломобильных групп населения - вокзал, как известно, имеет надземный переход к дальним платформам с крайне неудобной лестницей.

Однако основные проблемы с ремонтом вокзала касаются сохранения его белокаменной облицовки. Здание, построенное в 1975 году, входит в охранную зону исторического ядра Владимира и облицовано известняковыми плитами в стиле белокаменных соборов. Проектировщики РЖД предлагают эти плиты демонтировать, а фасад облицевать алюминиевыми панелями. Городские строители и архитекторы категорически против.

Чтобы решать эти спорные вопросы, губернатор Владимир Сипягин создал рабочую группу, которую возглавил врио заместителя главы региона Роман Годунин. В её составе – представители департаментов транспорта и дорожного хозяйства, архитектуры и строительства, Госинспекции по охране объектов культурного наследия и администрации города. От ОАО «РЖД» в неё вошли специалисты Горьковской региональной дирекции железнодорожных вокзалов.

ИСТОЧНИК KP.RU