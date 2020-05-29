Главой Коврова временно стал Андрей Наумов

29 Май 2020 2020-05-29T10:55:05+03:00

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После ухода в отставку Юрия Морозова, уволившего в один день семь директоров местных ДК, врио главы Коврова депутаты выбирали тайным голосованием. За кандидатуру Андрея Наумова проголосовали 19 народных избранников. В итоге это решение было принято большинством голосов при одном против. Сколько он продержится на этом месте – неизвестно. Выбирать нового главу будут по конкурсу, который уже объявлен. В конкурсную комиссию вошли депутаты Дмитрий Базунов, Сергей Кашицын, Михаил Шикин. Еще три участника комиссии представит губернатор Владимирской области. Конкурс пройдет в два этапа, кандидатуры могут выдвигать губернатор Владимирской области, общественные объединения, собрания горожан по месту работы или жительства. Заявить о себе могут и самовыдвиженцы. На первом этапе, назначенном на 26 июня, комиссия проверит документы кандидатов. На втором этапе, 10 июля, кандидаты будут проходить индивидуальные собеседования. Затем комиссия большинством голосов выберет кандидатуры, которые будут представлены на Совет. Своим решением депутаты Совета народных депутатов города Коврова выберут из представленных комиссией кандидатур главу города. С 29 мая и до этого момента Андрей Наумов будет исполнять обязанности главы города Коврова.

ИСТОЧНИК KP.RU