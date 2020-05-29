2020-05-29T10:46:37+03:00
Происшествия

Житель Петушинского района воровал и угрожал убийством

Мужчина утащил чужого имущества на 120 с лишним тысяч рублей
Ирина Мальцева
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В полицию обратились пятеро жителей, у которых из домов и сараев пропали вещи. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, к кражам был причастен тридцатидевятилетний житель Костерево. Он свою вину не отрицал, часть украденного добра у него нашли и вернули хозяевам. Впрочем, мужчина отличался буйным нравом и угрожал убийством сразу двум местным жителям: своей бывшей супруге, а также одному из горожан, при этом размахивая ножом. Сейчас мужчину обвиняют сразу по двум статьям, дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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