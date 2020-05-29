Росгвардейцы в Александровском районе помогли семье найти пропавшего сына

29 Май 2020 2020-05-29T10:27:34+03:00

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Днем 25 мая родители в городе Струнино искали своего сына: тринадцатилетний подросток ушел из дома и не отвечал на звонки. Более двух часов они колесили по городу, но так и не смогли найти мальчика. Увидев служебный автомобиль Росгвардии около трех часов дня, родители попросили их помочь, объяснив ситуацию. Записав приметы мальчика, майор полиции Аллянов Игорь, старший лейтенант полиции Умяров Радион и старшина полиции Бакаев Сергей отправились на поиски. И вскоре обрадовали родителей: в лесу около города они нашли мальчика и передали его счастливым родителям. Семья Коршуновых не забыла о поомщи росгвардейцев и прислала им на службу письмо с благодарностью. Кстати, сами правоохранители об этом случае не рассказывали, считая, что просто сделали то, что должны.

ИСТОЧНИК KP.RU