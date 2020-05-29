Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 29 мая 2020 года превысило 2500 человек
По данным регионального Роспотребнадзора, количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 29 мая увеличилось на 59 человек. Новые случаи заболевания распределились так: 19 случаев во Владимире, 17 - в Гусь-Хрустальном, 11 - в Александровском, 4 - в Петушинском, 2 - в Ковровском, 2 - Кольчугинском, 2 - в Собинском, 1 - в Суздальском, 1 - в Камешковском. Всего во Владимирской области зарегистрировано 2554 случая заболевания коронавирусом. Больше всего случаев во Владимире - 522, 380 случаев в Петушинском районе, 361 - в Гусь-Хрустальном, 238 - в Александровском, 216 - в Ковровском, 215 – в округе Муром, 108 - в Кольчугинском районе, 88 - в Собинском, 76 - в Судогодском, 64 - в Юрьев-Польском, 63 - в Киржачском, 62 - в Вязниках, 41 - в Камешковском, 40 - в Меленковском, 39 - в Суздальском, 24 - в г. Радужном, 9 - в Гороховецком и, 8 - в Селивановском.
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