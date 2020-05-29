Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 29 мая 2020 года превысило 2500 человек

29 Май 2020 2020-05-29T10:18:57+03:00

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По данным регионального Роспотребнадзора, количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 29 мая увеличилось на 59 человек. Новые случаи заболевания распределились так: 19 случаев во Владимире, 17 - в Гусь-Хрустальном, 11 - в Александровском, 4 - в Петушинском, 2 - в Ковровском, 2 - Кольчугинском, 2 - в Собинском, 1 - в Суздальском, 1 - в Камешковском. Всего во Владимирской области зарегистрировано 2554 случая заболевания коронавирусом. Больше всего случаев во Владимире - 522, 380 случаев в Петушинском районе, 361 - в Гусь-Хрустальном, 238 - в Александровском, 216 - в Ковровском, 215 – в округе Муром, 108 - в Кольчугинском районе, 88 - в Собинском, 76 - в Судогодском, 64 - в Юрьев-Польском, 63 - в Киржачском, 62 - в Вязниках, 41 - в Камешковском, 40 - в Меленковском, 39 - в Суздальском, 24 - в г. Радужном, 9 - в Гороховецком и, 8 - в Селивановском.

ИСТОЧНИК KP.RU