Во Владимире на улице Юбилейной во время пожара в многоэтажке спасли 6 человек и еще 60 эвакуировали

29 Май 2020 2020-05-29T09:30:29+03:00

Сначала загорелся балкон на восьмом этаже, а потом огонь перебросился на квартиру и балкон выше

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Около пяти часов вечера 28 мая случился пожар в 17-этажном доме по адресу: улица Юбилейная, 18а. Горел балкон на восьмом этаже.

Уже через три минуты на место прибыли первые пожарные машины. Могли приехапть и раньше, но некоторые водители в часы пик почему-то отказывались пропускать пожарный расчет с завывающей сиреной. К моменту приезда пожарных огонь уже перешёл на квартиру, а так же ещё на один балкон этажом выше.

Пожарные разделились на три группы. Одни занялись тушением, вторые разведкой, а третьи спасение людей.в квартире. Из задымленных помещений в итоге вывели шесть человек. Ещё 60 человек эвакуированы. В это время спасатели сбивали пламя на балконах и в квартире при помощи автоколенчатого подъёмника. В результате пожара сгорели вещи в квартире и на балконах, а также отделка балкона этажом выше. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Жильца квартиры, на балконе которой началось возгорание, успели увести к себе соседи.

Одна из наиболее вероятных причин пожара – непотушенный окурок сигареты, попавший на балкон.

ИСТОЧНИК KP.RU