На улице Нижняя Дуброва сбили 9-летнего мальчика на пешеходном переходе

29 Май 2020 2020-05-29T09:18:21+03:00

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Как сообщает областная полиция, ДТП произошло около 20.30 у дома №19 по улице Нижняя Дуброва. Это практически перекресток с улицей Сперанского.

По предварительной информации, 44-летний водитель "Шкоды" наехал на 9-летнего мальчишку в тот момент, когда он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчик жив, его доставили в больницу. Кстати, вечером сразу же не смогли найти родителей мальчика, и в соцсетях по форумам и чатам раскидывали информацию, что ребенок жив и находится в больнице.

Что касается водителя иномарки, то он не покинул место ДТП, сдался властям. Сейчас проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU