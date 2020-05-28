2020-05-28T17:23:16+03:00
Общество

Сотрудникам «Волгабаса» в Собинском районе выплатили зарплату за апрель

Для этого потребовалось устроить забастовку
Ирина Мальцева
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Работники завода уже полгода получают деньги с перебоями, но в последнее время ситуация ухудшилась: в конце мая с ними еще не расплатились за апрель, в качестве аванса за май дали несколько сотен рублей, а премии, составляющие значительную часть зарплаты, они не видели с февраля. И сотрудники объявили забастовку, письменно сообщив руководству, что не выйдут на работу, пока им не выплатят долги. Проверку начали одновременно прокуратура и региональный Следком, побывавшие на заводе 27 мая, а 29 завод навестили представители областной администрации.

- На сегодняшний день работникам выплачен оклад за апрель. Остальная часть выплат, включая премии, авансы и отпускные, будет переведена сотрудникам на следующей неделе. В ближайшие дни «Волгабас» получит деньги по крупному контракту. Завтра, 29 мая, запланирована встреча с собственником завода, – сообщил заместитель губернатора Александр Ремига.

Первый вице-губернатор пообещал, что встречи с руководством предприятия станут регулярными, а представители Министерства промышленности и торговли РФ пообещали поддерживать предприятие и постараться оптимизировать его деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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