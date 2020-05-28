Кольчугинца оштрафовали за поездку с поддельными правами

28 Май 2020 2020-05-28T17:12:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В середине февраля около часа ночи полицейские остановили машину местного жителя, а проверив его права, обнаружили, что они поддельные. Как объяснил сам водитель, «липовые» права, дающие право управлять легковыми автомобилями, мопедами и квадроциклами, он купил для себя, планируя использовать. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, за использование поддельного документа ему грозил реальный срок – до одного года. Но с учетом того, что он признал вину и ранее не конфликтовал с законом, суд ограничился штрафом. Ему предстоит заплатить двадцать тысяч рублей в течение трех месяцев, если водитель этого не сделает – наказание может измениться. Также ему придется получать права уже по закону - поддельные права уничтожили.

ИСТОЧНИК KP.RU