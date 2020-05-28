2020-05-28T17:12:55+03:00
Происшествия

Кольчугинца оштрафовали за поездку с поддельными правами

Он заплатит двадцать тысяч рублей
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

В середине февраля около часа ночи полицейские остановили машину местного жителя, а проверив его права, обнаружили, что они поддельные. Как объяснил сам водитель, «липовые» права, дающие право управлять легковыми автомобилями, мопедами и квадроциклами, он купил для себя, планируя использовать. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, за использование поддельного документа ему грозил реальный срок – до одного года. Но с учетом того, что он признал вину и ранее не конфликтовал с законом, суд ограничился штрафом. Ему предстоит заплатить двадцать тысяч рублей в течение трех месяцев, если водитель этого не сделает – наказание может измениться. Также ему придется получать права уже по закону - поддельные права уничтожили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гусевчане украли восемь с половиной метров рельсов
Сотрудникам «Волгабаса» в Собинском районе выплатили зарплату за апрель
Кольчугинца оштрафовали за поездку с поддельными правами
Владимирка оклеветала полицейских
В Меленках сын убил отца, спасая мать
Во Владимирской области готовят летние лагеря для детей
Молодой владимирец продал горожанке поддельное золото
Жителей Ковова просят прислать историческе фотографии парка им. А.С.Пушкина
Владимирцы в гаражах фасовали наркотики
Александр Ремига согласован на должность первого заместителя Владимирской области
Во Владимире два товарища пытались подкупить начальника угро золотыми монетами
Владимирцев призывают сдать батарейки
Владимирцам разрешат гулять на следующей неделе
Жительницу Владимира оштрафовали на 20 тысяч рублей за то, что била полицейского ногами