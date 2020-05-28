2020-05-28T16:13:48+03:00
Происшествия

Владимирка оклеветала полицейских

Она обвинила владимирских сотрудников ГИБДД в получении взятки
Ирина Мальцева
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В начале июня прошлого года полицейские остановили автомобиль, а за рулем оказался пьяный муж горожанки. Водитель отказался проходить медосвидетельствование, правоохранители составили протокол об административном правонарушении. После этого его жена решила отомстить полицейским. Она пришла в полицию и заявила, что полицейский якобы получил от нее взятку в размере шести тысяч рублей за то, чтобы ее мужа не привлекали к административной ответственности. Но проверка показала, что такого не было. Раскаявшаяся женщина за ложный донос отделалась штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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