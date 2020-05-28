В Меленках сын убил отца, спасая мать

28 Май 2020 2020-05-28T15:33:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Двадцатишестилетний муромлянин приехал к родителям в Меленковский район на майские праздники. Около семи вечера 10 мая он услышал. Как родители ссорятся и зашел в дом, где увидел. Как отец угрожает ножом его маме. Сын попытался остановить родителя, подрался с ним, отобрал нож и в ходе потасовки несколько раз ударил ножом отца. Сорока шестилетний мужчина умер дома еще до приезда скорой помощи. Теперь молодого человека, подозреваемого в убийстве, заключили под стражу, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU