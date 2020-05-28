Во Владимирской области готовят летние лагеря для детей

28 Май 2020 2020-05-28T15:28:59+03:00

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В регионе поданы заявки на открытие 314 лагерей, из которых 272- лагеря дневного пребывания, 29 загородных лагерей, большая часть которых - 23 - примыкают лесам, девять лагерей труда и отдыха, два палаточных лагеря и два конных лагеря. Все лагеря тщательно проверят, в том числе их пожарную безопасность, а завершатся такие проверки до 10 июня. Два загородных лагеря из заявленных двадцати девяти в этом году, видимо, работать не будут - это «Киржач» Петушинского района и «Дружба» Камешковского района. В двадцати загородных лагерях ребята смогут купаться, правда, в пятнадцати из них – только в бассейнах. В этом году планируется организовать пять детских пляжей, по два в Муромском и Селивановском районах, один – в Гусь-Хрустальном. В Муромском районе купаться дети смогут на реке Ушна в лагерях «Ясный» и «Черемушки», в Селивановском лагерь «Черемушки» будет купаться на реке Ушна, а лагерь «Турист» на реке Колпь, а гусевчкие ребята из лагеря «Хрусталек» смогут освежиться на реке Гусь. В лагере «Олимп» Собинского района пляж на реке Колокша, раньше работающий, решили не открывать, поскольку в лагере построили крытый бассейн. Когда именно откроются лагеря пока неясно, но чиновники надеются, что в июле дети все же смогут отдохнуть за городом.

ИСТОЧНИК KP.RU