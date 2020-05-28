Молодой владимирец продал горожанке поддельное золото

28 Май 2020 2020-05-28T14:25:25+03:00

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Девятнадцатилетний владимирец в марте прошлого года на рынке в Екатеринбурге купил у незнакомца цепочку и браслет из желтого металла. На украшениях стояли пробы золотых ювелирных изделий, но при этом покупатель знал, что они сделаны не из золота. Позднее во Владимире около рынка на улице Батурина молодой горожанин продал их женщине под видом золотых за тринадцать тысяч рублей, причинив потерпевшей значительный ущерб. Дело направлено в суд, за мошенничество парню грозит до пяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU