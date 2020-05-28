Жителей Ковова просят прислать историческе фотографии парка им. А.С.Пушкина

28 Май 2020 2020-05-28T14:00:25+03:00

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Ковровский историко-мемориальный музей обращается к жителям города Коврова и ко всем, у кого в семейных альбомах есть фотографии ковровского парка им. А.С. Пушкина (ныне – Ковровский историко-мемориальный парт «Иоанно-воинский некрополь») с просьбой прислать их на электронный адрес музея: museum-kovrov@mail.ru для создания фотовыставки по истории парка.

Историко-мемориальный парк «Иоанно-Воинский некрополь» расположен на территории старинного ковровского кладбища. Здесь погребали местных жителей еще с XV столетия. Самые старые из уцелевших к началу XX века надгробий находились на могилах князей Ковровых, бывших владельцев села. .

В 1934 году кладбище было закрыто для захоронений, позже нарушено и превращено в парк. С 1937 году в СССР широко отмечали 100-летие со дня гибели на дуэли великого поэта А.С. Пушкина. Именно поэтому в этот год парку дали имя поэта. В 1950-1960-е годы, когда проводилось активное благоустройство парка, были установлены ворота с бюстом А.С. Пушкина и памятник поэту при входе в парк.

В 2015 году парк имени А.С. Пушкина был передан Ковровскому историко-мемориальному музею для организации на его территории Историко-мемориального парка. В 2017 году, спустя 80 лет, парк поменял свое название на Ковровский историко-мемориальный парк «Иоанно-Воинский некрополь».

ИСТОЧНИК KP.RU