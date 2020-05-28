Александр Ремига согласован на должность первого заместителя Владимирской области

28 Май 2020 2020-05-28T13:24:59+03:00

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28 мая глава региона Владимир Сипягин лично представил кандидатуру Александра Ремиги депутатам Законодательного Собрания. За утверждение Ремиги проголосовали 30 депутатов, 6 - воздержались.

Александр Ремига начал курировать промышленность, сельское хозяйство и экономическую политику Владимирской области со 2 апреля, победив в результате комиссионного конкурсного отбора.

- До прихода в администрацию Владимирской области Александр Ремига исполнял обязанности министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми. За полтора месяца совместной работы я убедился в правильности выбора, – подчеркнул Владимир Сипягин.

Стоит отметить, что экономический блок под руководством нового куратора оперативно организовал поставки средств индивидуальной защиты в торговые сети и аптеки региона, оказал содействие открытию производств защитных масок и другой остро необходимой продукции на предприятиях области, успешно провёл переговоры с Минпромторгом об обеспечении инфекционных госпиталей важным оборудованием для лечения тяжелобольных пациентов. Кроме того, своевременно разработан региональный комплекс мер поддержки бизнеса в условиях борьбы с распространением коронавируса. Это и пакет «Антикризисный», и проект закона о налоговых льготах, и многие другие важные для сохранения и развития экономики решения.

ИСТОЧНИК KP.RU