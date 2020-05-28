Во Владимире два товарища пытались подкупить начальника угро золотыми монетами

28 Май 2020 2020-05-28T13:15:37+03:00

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В октябре днем двух мужчин задержали полицейские. Заподозрив в мошенничестве. Они пытались сдать в ломбард царские золотые монеты Царской России, выдавая их за подлинные, но сотрудники ломбарда усомнились в этом. Попав в отделении полиции, они передали начальнику уголовного розыска две золотые монеты общей стоимостью около 44 тысяч рублей – во столько мужчины оценили свою свободу. Начальник угро от взятки отказался, а в отношении приятелей возбудили уголовное дело. По решению Октябрьского районного суда один из задержанных за покушение на дачу взятки получил три года в колонии строгого режима, второй - в виде 1 года полтора года в колонии общего режима. Кроме того, каждому из них придется заплатить штраф – трехкратную сумму взятки, более 130 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU