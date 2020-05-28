Владимирцев призывают сдать батарейки

28 Май 2020 2020-05-28T13:14:41+03:00

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С 25 по 31 мая в городе Владимир (у гипермаркета "Лента") находится контейнер для сбора батареек в рамках экологической акции "Неделя сбора батареек". Большая часть собранных источников тока будет утилизирована на заводе по их переработке. Из отработанных батареек специалисты извлекут железо, порошок цинка и диоксид марганца, которые будут использованы повторно.

Добровольческое экологическое движение "ЭкоГород — Гусь-Хрустальный" в лице Дмитрия Кудрявцева передал все собранные батарейки в пункт приёма. В общей массе сдали 4,5 килограмма опасных элементов. Экологическим движением уже установлены контейнеры для сбора отработанных батареек в следующих учреждениях: СОШ №10 (ул. Мира, д. 2), "Гусевский стекольный колледж" (ул. Писарева, д. 17), "Исток" (ул. Калинина, д. 40).

На данный момент (в режиме самоизоляции) все учреждения закрыты! Все контейнеры установлены при входе в здания, необходимо только сказать на входе, что вы хотите сдать батарейки на переработку и вам покажут, куда их положить.

ИСТОЧНИК KP.RU