Владимирцам разрешат гулять на следующей неделе

28 Май 2020 2020-05-28T13:03:23+03:00

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Как рассказал глава городской администрации Андрей Шохин, Владимир готов выйти на первый этап снятия коронавирусных ограничений вчерашнее совещание с региональным Роспотребнадзором это подтвердило.

- Буквально день-два и у нас в городе начнется первый этап снятия ограничений, - заявил он.

На первом этапе горожанам разрешат гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, также могут открыться и торговые центры небольшой площади. По словам Андрея Шохина, второй этап снятия ограничений тоже не за горами: по показателям Владимир соответствует ему, но нужно, чтобы после введения этапа прошло не меньше семи дней. После это ограничения могут смягчить еще раз. Кстати, уже на втором этапе в детсадах планируют открыть больше групп – требования это позволяют.

- Я считаю необходимым дать людям возможность работать, а для этого нужны детские сады, - отметил Андрей Шохин. – Сейчас распределяя места в дежурных группах мы стараемся подходить к вопросу гибко, каждое обращение рассматривать индивидуально, потому что были случаи, например, когда одному из родителей работодатель отказывался выдавать необходимую справку, что он трудится.

Естественно, все планы воплотятся в жизнь, только если не будет резко роста заболевших. Но власти надеются, что этого не произойдет, тем более, что на помощь владимирским врачам прибудут медики из столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU