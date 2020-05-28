Жительницу Владимира оштрафовали на 20 тысяч рублей за то, что била полицейского ногами

28 Май 2020 2020-05-28T12:46:14+03:00

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Это было еще до коронавируса, когда гулять в ресторанах было можно. 29-летняя стажерка студии красоты с коллегами в декабре прошлого года отмечала корпоратив. Выпила больше, чем следовало, и тут ей все не понравилось: и еда, и обслуживание. Женщина стала материться, ругать кафе и персонал и в итоге отказалась платить. В кафе с буйной клиенткой не справились и вызвали полицию.

Когда пришел наряд, женщина набросилась и на полицейского - оскорбляла, била руками и ногами. Пришлось ее задержать. На следствии и к моменту суда женщина, естественно, протрезвела, признала вину и раскаялась. С учетом этого, а также того, что у женщины маленький ребенок, суд приговорил ее к штрафу в 20 тысяч рублей. Однако следователь проинформировал органы опеки об этой истории, чтобы присматривали за воспитанием ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU