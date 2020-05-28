2020-05-28T11:36:12+03:00
Общество

Купальный сезон во Владимирской области начнется 15 июня

Он откладывается из-за коронавируса
Вероника ПАНИНА
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1 июня, как было в предыдущие годы, купальный сезон во Владимире официально не начнется, даже если будет подходящая погода. Открытие сезона пляжей отложили из-за коронавируса и режима самоизоляции. Скорее всего, купальный сезон откроется не раньше 15 июня, точные даты будут определять органы местного самоуправления.

До этого момента купаться запрещено, за купание в водоёмах до официального открытия купального предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 800 до 4000 рублей (на физическое лицо). В региональном МЧС предупреждают, что с 1 по 15 ибня будет усилено патрулирование водоёмов, активизирована дистанционная профилактическая работа.

Кстати, с начала года на водоёмах Владимирской области произошло 7 ЧП: погибли 4 человека, в том числе 1 ребёнок, спасены 3 человека, в том числе 1 ребёнок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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