Во Владимирской области женщины лучше умеют обращаться с деньгами, чем мужчины

28 Май 2020 2020-05-28T11:31:09+03:00

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В исследовании, проведенном аналитическим центром НАФИ, Владимирская область заняла 8 место в ЦФО по уровню финансовой грамотности населения. Всего в исследовании риняли участие 85 000 жителей России. Владимирская область в 2019 году заработала 12,62 балла, это выше, чем годом раньше, и выше, чем в среднем по России.

Исследование показало, что наиболее финансово грамотны люди в возрасте 30-45 лет, с высшим образованием, состоящие в браке и воспитывающие 1-2 детей. Низкий уровень финансовой грамотности характерен для студентов и пенсионеров, многодетных семей, сельских жителей.

Интересно, что в целом женщины более финансово грамотны, чем мужчины. Хотя мужчины лучше разбираются в особенностях вкладов и кредитов, а также взаимосвязи риска и доходности.

Жители Владимирской области имеют неплохие накопления: 52% владимирцев заявили. что смогут сохранить привычный уровень жизни не меньше месяца при потере основного источника дохода. 25% жителей региона стараются «сначала отложить, оставшееся потратить» (в целом по России так делают только 18%). 28% владимирцев вкладывают деньги в банковские депозиты и инвестиции, остальные, видимо. держат наличные под подушкой, в лучшем случае - в сейфах. 83% населения области пользуется банковскими картами, 17% - нет.

"Результаты исследования показывают, что усилия владимирского отделения Банка России по повышению финансовой грамотности населения дают свои результаты. В июне вместе с областной научной библиотекой мы откроем новый онлайн-проект «Финансовый алфавит: от «А» до «Я». Мы научим правильно применять финансовые продукты в жизни, — отметила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова. – А 8 июня на сайте библиотеки смотрите первое видеозанятие на тему «Акции. Что это такое и как на них заработать».

ИСТОЧНИК KP.RU