Во Владимире за два часа выявлено 7 нарушений в пассажирских перевозках

28 Май 2020 2020-05-28T10:46:36+03:00

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27 мая сотрудники областного управления ГИБДД вместе с представителями территориального отдела транспортного контроля государственного автодорожного надзора провели очередную проверку автобусного сообщения. На этот раз проверяли автобусы, которые едут из Владимира в Суздаль.

Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, за два часа было проверено 26 автобусов и выявлено 7 нарушений. Водители привлечены к ответственности, по одному факту назначена проверка законности осуществления деятельности по перевозке пассажиров, возбуждено три административных дела. Аналогичные мероприятия в мае проведены в Киржачском, Кольчугинском, Судогодском, Вязниковском и Ковровском районах.

Всего за 4 месяца 2020 года во Владимирской области совершено 35 ДТП с участием автобусов (как и в прошлом году). Число пострадавших выросло с 60 до 64 человек. Погибло 3 человека (в прошлом году 1 человек).

ИСТОЧНИК KP.RU