Во Владимире за два часа выявлено 7 нарушений в пассажирских перевозках
27 мая сотрудники областного управления ГИБДД вместе с представителями территориального отдела транспортного контроля государственного автодорожного надзора провели очередную проверку автобусного сообщения. На этот раз проверяли автобусы, которые едут из Владимира в Суздаль.
Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, за два часа было проверено 26 автобусов и выявлено 7 нарушений. Водители привлечены к ответственности, по одному факту назначена проверка законности осуществления деятельности по перевозке пассажиров, возбуждено три административных дела. Аналогичные мероприятия в мае проведены в Киржачском, Кольчугинском, Судогодском, Вязниковском и Ковровском районах.
Всего за 4 месяца 2020 года во Владимирской области совершено 35 ДТП с участием автобусов (как и в прошлом году). Число пострадавших выросло с 60 до 64 человек. Погибло 3 человека (в прошлом году 1 человек).
ИСТОЧНИК KP.RU