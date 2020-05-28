2020-05-28T10:49:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом во Владимире на 28 мая 2020 года превысило 500 человек

За сутки зафиксировано 10 новых случаев
Вероника ПАНИНА
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По данным регионального Роспотребнадзора, количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 28 мая увеличилось на 61 человека. Новые случаи заболевания распределились так:

10 сл. в г. Владимире,

9 сл. в Собинском районе,

8 сл. в Ковровском районе,

7 сл. в Петушинском районе,

6 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

5 сл. Александровском районе,

4 сл. в о. Муром,

4 сл. в Юрьев-Польском районе,

3 сл. в Судогодском районе,

3 сл в Гороховецком районе,

2 сл. в Вязниковском районе.

Общее количество зараженных коронавирусом во Владимирской области составляет 2495 человек: 503 сл. в г. Владимире, 376 сл. в Петушинском районе, 344 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 227 сл. в Александровском районе, 215 сл. в о. Муром, 214 сл. в Ковровском районе, 106 сл. в Кольчугинском районе, 86 сл. в Собинском районе, 76 сл. в Судогодском районе, 64 сл. в Юрьев-Польском районе, 63 сл. в Киржачском районе, 62 сл. в Вязниках, 40 сл. в Камешковском районе, 40 сл. в Меленковском районе, 38 сл. в Суздальском районе, 24 сл. в г. Радужном, 9 сл. в Гороховецком районе, 8 сл. в Селивановском районе.

Количество выздоровевших увеличилось на 60 человек, теперь их 486, умерших на 1 - их стало 18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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