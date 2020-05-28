Количество зараженных коронавирусом во Владимире на 28 мая 2020 года превысило 500 человек
По данным регионального Роспотребнадзора, количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 28 мая увеличилось на 61 человека. Новые случаи заболевания распределились так:
10 сл. в г. Владимире,
9 сл. в Собинском районе,
8 сл. в Ковровском районе,
7 сл. в Петушинском районе,
6 сл. в Гусь-Хрустальном районе,
5 сл. Александровском районе,
4 сл. в о. Муром,
4 сл. в Юрьев-Польском районе,
3 сл. в Судогодском районе,
3 сл в Гороховецком районе,
2 сл. в Вязниковском районе.
Общее количество зараженных коронавирусом во Владимирской области составляет 2495 человек: 503 сл. в г. Владимире, 376 сл. в Петушинском районе, 344 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 227 сл. в Александровском районе, 215 сл. в о. Муром, 214 сл. в Ковровском районе, 106 сл. в Кольчугинском районе, 86 сл. в Собинском районе, 76 сл. в Судогодском районе, 64 сл. в Юрьев-Польском районе, 63 сл. в Киржачском районе, 62 сл. в Вязниках, 40 сл. в Камешковском районе, 40 сл. в Меленковском районе, 38 сл. в Суздальском районе, 24 сл. в г. Радужном, 9 сл. в Гороховецком районе, 8 сл. в Селивановском районе.
Количество выздоровевших увеличилось на 60 человек, теперь их 486, умерших на 1 - их стало 18.
ИСТОЧНИК KP.RU