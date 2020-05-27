2020-05-27T17:24:50+03:00
Происшествия

Водитель автобуса в Коврове случайно задавил пассажирку

Он получил условный срок
Ирина Мальцева
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Трагедия произошла в середине ноября прошлого года, когда водитель автобуса ПАЗ, ехавшего по городскому маршруту, на остановке на улице Строителей стал высаживать пассажиров. Не убедившись, что все пассажиры вышли, он стал закрывать двери и поехал. В результате горожанка, выходившая через переднюю дверь, упала на землю, а водитель наехал на нее задним колесом. От полученных травм пожилая женщина погибла. Водитель, который воспитывает двух маленьких детей, раскаялся, извинился и частично компенсировал моральный вред. Ковровский городской суд назначил ему наказание – два года условно. Кроме того, мужчине придется сменить работу – два года он не сможет управлять транспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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