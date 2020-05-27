Жительница Кольчугино через суд взыскивала алименты с сына

27 Май 2020 2020-05-27T17:11:43+03:00

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Жительница Кольчугино, являющаяся инвалидом второй группы, обратилась в суд. По словам местной жительницы, весь ее доход – пенсия по инвалидности, которой хватает только на оплату коммуналки и покупку лекарств, а на еду и одежду ничего не остается. А ее совершеннолетний сын, хоть и знает о проблемах матери, не ухаживает за ней, продукты ей не покупает, коммуналку не оплачивает и материально никак не покупает. По решению суда. Сын должен ежемесячно платить матери прожиточный минимум для пенсионеров, установленный в регионе – 8375 рублей. Если его повысят, то и выплаты взрослого ребенка тоже автоматически вырастут. При этом материальным положением сына суд не интересовался: по закону предполагается, что взрослый трудоспособный человек способен заработать себе на жизнь, а пожилой и не слишком здоровый - нет.

ИСТОЧНИК KP.RU