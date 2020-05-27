Глава города Коврова написал заявление об отставке
27 мая на заседании Совета народных депутатов его председатель Анатолий Зотов сообщил о том, что в Совет поступило заявление от Юрия Морозова о досрочном снятии с себя полномочий главы города.
– В соответствии с процедурой я должен вынести данный вопрос на Совет народных депутатов для определения временно исполняющего полномочия главы города и главы администрации города Коврова. Юрий Алексеевич также принял решение восстановить директоров домов культуры, художественной школы и двух музыкальных школ на прежние должности. Он выражает искреннее сожаление в том, что допустил ошибку в решении этого вопроса и как настоящий офицер и мужчина снял свои полномочия из-за этой ошибки, - цитирует слова Анатолия Зотова официальный сайт мэрии Коврова.
Для назначения временно исполняющего обязанности главы города депутаты соберутся на внеочередное заседание завтра, 28 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU