Глава города Коврова написал заявление об отставке

27 Май 2020 2020-05-27T16:59:59+03:00

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27 мая на заседании Совета народных депутатов его председатель Анатолий Зотов сообщил о том, что в Совет поступило заявление от Юрия Морозова о досрочном снятии с себя полномочий главы города.

– В соответствии с процедурой я должен вынести данный вопрос на Совет народных депутатов для определения временно исполняющего полномочия главы города и главы администрации города Коврова. Юрий Алексеевич также принял решение восстановить директоров домов культуры, художественной школы и двух музыкальных школ на прежние должности. Он выражает искреннее сожаление в том, что допустил ошибку в решении этого вопроса и как настоящий офицер и мужчина снял свои полномочия из-за этой ошибки, - цитирует слова Анатолия Зотова официальный сайт мэрии Коврова.

Для назначения временно исполняющего обязанности главы города депутаты соберутся на внеочередное заседание завтра, 28 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU