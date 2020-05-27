В МЧС не исключают возникновение дождевого паводка на реке Судогда

27 Май 2020 2020-05-27T16:49:08+03:00

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По данным Гидрометцентра, в ближайшие выходные прогнозируется вероятное выпадение обильных осадков в виде дождя, из-за чего существует вероятность возникновения дождевого паводка на реке Судогда.

В связи с этим сотрудниками Судогодского пожарно-спасательного гарнизона совместно со специалистами отдела ГО, ЧС, ОБ и ОП администрации Судогодского района проведен рейд по улицам, подверженным угрозе подтопления.

Рейд проводился в бесконтактном формате – специалисты оставляли памятки в почтовых ящиках жителей. В памятках указаны необходимые действия при резком подъеме воды и угрозе затопления жилья, а также номера телефонов экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU