В МЧС не исключают возникновение дождевого паводка на реке Судогда
По данным Гидрометцентра, в ближайшие выходные прогнозируется вероятное выпадение обильных осадков в виде дождя, из-за чего существует вероятность возникновения дождевого паводка на реке Судогда.
В связи с этим сотрудниками Судогодского пожарно-спасательного гарнизона совместно со специалистами отдела ГО, ЧС, ОБ и ОП администрации Судогодского района проведен рейд по улицам, подверженным угрозе подтопления.
Рейд проводился в бесконтактном формате – специалисты оставляли памятки в почтовых ящиках жителей. В памятках указаны необходимые действия при резком подъеме воды и угрозе затопления жилья, а также номера телефонов экстренных служб.
ИСТОЧНИК KP.RU