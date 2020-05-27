Из магазинов Владимирской области изъяли больше 1000 литров алкоголя

27 Май 2020 2020-05-27T16:17:44+03:00

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В прошлом году специалисты департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг Владимирской области вместе с полицией и прокуратурой провели 121 проверку торговых точек, выявив контрафакт.

Было изъято больше 1000 литров алкогольной продукции. Возбуждено 4 уголовных дела. принято 18 решений об отказе в предоставлении лицензий, действие 12 лицензий прекращено. Сумма штрафов превысила 3,7 млн рублей.

По результатам работы по регулированию алкогольного рынка розничных продаж Владимирская область заняла 5 место в ЦФО и 21-е место – в России.

ИСТОЧНИК KP.RU