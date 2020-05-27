В соцучреждении Камешковского района нашли некачественное мясо с анальгетиком

27 Май 2020 2020-05-27T16:06:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники областного управления Россельхознадзора в конце первого квартала этого года взяли пробы мяса в учреждении соцобслуживания в Камешковском районе.

На исследование направили бескостную замороженную говядину, лопаточный отруб без голяшки. Это продукция из Рязанской области. В пробе выявили антипирин (остаточные количества лекарственного препарата).

Результаты исследования оперативно довели до соцучреждения, чтобы некачественную продукцию изъяли.

О результатах проинформировали и производителя некачественной продукции, а также территориальное управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

ИСТОЧНИК KP.RU