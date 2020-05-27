В соцучреждении Камешковского района нашли некачественное мясо с анальгетиком
Сотрудники областного управления Россельхознадзора в конце первого квартала этого года взяли пробы мяса в учреждении соцобслуживания в Камешковском районе.
На исследование направили бескостную замороженную говядину, лопаточный отруб без голяшки. Это продукция из Рязанской области. В пробе выявили антипирин (остаточные количества лекарственного препарата).
Результаты исследования оперативно довели до соцучреждения, чтобы некачественную продукцию изъяли.
О результатах проинформировали и производителя некачественной продукции, а также территориальное управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.
ИСТОЧНИК KP.RU