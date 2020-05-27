2020-05-27T16:03:26+03:00
Общество

Прокуратура встретилась с работниками владимирского Волгабаса»

Сейчас сотрудники надзорного органа готовятся защищать права владимирцев в суде
Ирина Мальцева
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Сегодня прокурор области Игорь Пантюшин вместе с регионального Следкома Артемом Кулаковым встретился с работниками завода «Волгабас», отказавшимся трудиться, пока им не выплатят зарплату. Руководство завода, рассказавшее о своих проблемах, пообещало в кратчайшие сроки погасить имеющуюся задолженность по заработной плате. Как сообщают в областной прокуратуре, уже произведена частичная выплата зарплаты в размере 900 тысяч рублей сорока работникам. Собинской межрайонной прокуратурой сейчас готовятся материалы для взыскания задолженности в судебном порядке, а СУ СК России по Владимирской области начало доследственную проверку. В связи с важностью вопроса сроки проверки ограничены. Также прокуратура направила губернатору информацию о необходимости незамедлительного принятии мер государственной финансовой поддержки в период коронавирусной инфекции и вывода предприятия из тяжелого экономического положения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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