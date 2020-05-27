2020-05-27T15:58:03+03:00
Общество

Во Владимирской области сожгли семена, зараженные карантинным сорняком

Семена пришли из Ивановской области
Виктория СУХОВА
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Сотрудники областного управления Россельхознадзора в апреле выявили в партии семян люцерны изменчивой (1,466 тонны), поступившей из Ивановской области в колхоз «Кинобол» Юрьев-Польского района, семена сорняка – повелики (27 шт/кг).

Использование семян, зараженных сорняком, не допускается.

Было принято решение сжечь семена. Семена люцерны были сожжены в Юрьев-Польском районе 21-22 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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