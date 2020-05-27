Во Владимирской области сожгли семена, зараженные карантинным сорняком
Семена пришли из Ивановской области
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Сотрудники областного управления Россельхознадзора в апреле выявили в партии семян люцерны изменчивой (1,466 тонны), поступившей из Ивановской области в колхоз «Кинобол» Юрьев-Польского района, семена сорняка – повелики (27 шт/кг).
Использование семян, зараженных сорняком, не допускается.
Было принято решение сжечь семена. Семена люцерны были сожжены в Юрьев-Польском районе 21-22 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU