Экс-пристав в Юрьев-Польском обвиняется в присвоении денег

26 Май 2020 2020-05-26T17:34:39+03:00

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Судебный пристав отдела судебных приставов Юрьев-Польского района в рамках исполнительного производства получила от должника в счет погашения части долга десять тысяч рублей, но не внесла деньги на счет, а присвоила, потратив на себя. Кроме того, с августа по сентябрь 2017 года, сказав, что собирается оплатить задолженность другого должника, присвоила денежные средства в сумме 115 тысяч рублей. Сейчас бывшему судебному приставу предъявлено обвинение в присвоение с использованием служебного положения. Максимум, что ей грозит – лишение свободы на срок до шести лет со штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU