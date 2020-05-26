Экс-пристав в Юрьев-Польском обвиняется в присвоении денег
Судебный пристав отдела судебных приставов Юрьев-Польского района в рамках исполнительного производства получила от должника в счет погашения части долга десять тысяч рублей, но не внесла деньги на счет, а присвоила, потратив на себя. Кроме того, с августа по сентябрь 2017 года, сказав, что собирается оплатить задолженность другого должника, присвоила денежные средства в сумме 115 тысяч рублей. Сейчас бывшему судебному приставу предъявлено обвинение в присвоение с использованием служебного положения. Максимум, что ей грозит – лишение свободы на срок до шести лет со штрафом.
ИСТОЧНИК KP.RU